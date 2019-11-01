Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти рассказал об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах еврокубков текущего сезона.
"По статистике прошлого сезона было одно изменение важного события на поле в 2,4 матчах. При этом в четырех финала под эгидой УЕФА не было ни одного вмешательства VAR, что очень хорошо. В этом сезоне лишь одно изменение от видеоассистентов в шести матчах. Две причины, почему эта цифра улучшилась. Первая — прогресс судей, которые стали лучше принимать решения на поле. Вторая — уровень и планка вмешательства видеоассистентов очень высокая. Исправляем только самые серьезные и очевидные ошибки.
Среднее время, затраченное на вмешательство VAR, — 1 минута 37 секунд в прошлом сезоне и 1 минута 35 секунд в этом. Идет прогресс. В матче "Интер" — "Славия" был самый длинный пересмотр момента — 3 минуты 7 секунд, и потрачены они были на желтую карточку. Если требуется так много времени, значит, момент не самый очевидный. Это показывает, что и ошибки с использованием VAR тоже случаются", — передает слова Розетти Sport24.
Розетти отметил прогресс в использовании системы VAR
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