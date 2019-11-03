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Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" обслужит израильская бригада арбитров

Израильская бригада арбитров обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "РБ Лейпциг".

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным судьей встречи назначен 38-летний Орель Гринфельд. Его ассистентами выступят Рой Хассан и Идан Яркони, резервным судьей будет Эйтан Шмулевич.

На встрече также будет работать система видеопомощи арбитру (VAR), видеопомощником судьи назначен португалец Жоау Пиньейру.

Ранее "Зенит" провел при судействе арбитров из Израиля два матча, одержав в обоих победы.

Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" пройдет 5 ноября в 20:55 на "Газпром Арене".


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Теги: Зенит Лейпциг
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