Дзюба отреагировал на то, что капитан "Лейпцига" назвал его третьим братом Кличко

Нападающий сине-бело-голубых — о сравнении с братьями Кличко, Дне народного единства и ожиданиях от матча с «РБ Лейпциг».



Билеты: https://t.co/tkwtDBRdaS pic.twitter.com/2pngCnYMaR — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 4, 2019

"Спасибо огромное, на то вы и журналист, чтобы все это знать. Не знал, что меня назвали братом Кличко. Даже не знаю… С одной стороны, это комплимент. С другой стороны, после Виталика, может быть, он меня хотел оскорбить (улыбается).Если серьезно, то Орбан — хороший защитник, очень крепкий. Для них это потеря. Мы посмотрим, как они могут сыграть, но в первую очередь будем отталкиваться от своих качеств", — приводит слова Дзюбы пресс-служба петербургского клуба.