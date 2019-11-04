» » Дзюба отреагировал на то, что капитан "Лейпцига" назвал его третьим братом Кличко

Дзюба отреагировал на то, что капитан "Лейпцига" назвал его третьим братом Кличко

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лейпцигом" прокомментировал слова капитана немецкой команды Вилли Орбана, назвавшего российского форварда третьим братом Кличко.


"Спасибо огромное, на то вы и журналист, чтобы все это знать. Не знал, что меня назвали братом Кличко. Даже не знаю… С одной стороны, это комплимент. С другой стороны, после Виталика, может быть, он меня хотел оскорбить (улыбается).

Если серьезно, то Орбан — хороший защитник, очень крепкий. Для них это потеря. Мы посмотрим, как они могут сыграть, но в первую очередь будем отталкиваться от своих качеств", — приводит слова Дзюбы пресс-служба петербургского клуба.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дзюба РБ Лейпциг Зенит Лига чемпионов Орбан
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
...
18 Падерборн 10 4
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Сын Соболева умоляет папу пойти домой - самое милое видео нашего футбола
Арбитр ФИФА Семенов: Вилков судит со времен Петра I. Зачем "Зениту" предвзятое судейство? 1
Нагельсман перед матчем с "Зенитом": нельзя каждый раз забивать 8 голов. 1:0 тоже достаточно
"РБ Лейпциг" в Санкт-Петербурге поддержат 500 болельщиков
Рианчо: Тедеско нужно позволить работать в хорошей обстановке, а не как было у нас с Каррерой
Видео драки фанатов "Крыльев" и "Рубина" 1
Дзюба отреагировал на то, что капитан "Лейпцига" назвал его третьим братом Кличко 4
"Арсенал" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком" 1
Червиченко: Тедеско перед матчем нужно супрастинчик пить 11
Рейнгольд: с Мельгарехо нужно очень жёстко спросить за пропущенный мяч "Спартака" 6
Тедеско — о спорах с судьей: возможно, я был не прав. Буду исправляться и работать над собой 1
У Кутепова подозрение на травму мышц задней поверхности бедра 5
Джикия: пропустили нелепый гол с единственного момента "Арсенала"(видео) 19
Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео) 10
Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли 4
Шамов: матч против "Спартака" - лучший в моей карьере (видео) 6
Шамов вытащил "Арсенал", атаки "Спартака" хватило на 15 минут. Оценки матча красно-белых с "Арсеналом" 4
Тедеско: "Спартак" не заслужил победу из-за первого тайма 19
Шамов: разобрали игру "Спартака", подобрали схему и удачно сыграли
Бакаев: второй тайм "Спартака" понравился, чуть-чуть не повезло 2
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Уфой"
«Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско. Как это было 16
"Спартак" дома проиграл тульскому "Арсеналу" 155
Лаймер: Дзюба — очень мощный игрок. Надеюсь, завтра нейтрализуем его
Нагельсман: "Лейпциг" не будет играть с "Зенитом" 5-4-1 как ЦСКА
Кутепов получил травму в матче с "Арсеналом"
Федотов: "Оренбург" хорошо разобрал "Урал" и не позволил создать стопроцентные моменты
Дюпин: думаю, не за горами тот день, когда я попаду в сборную
Шаронов: комментарий по игре? Нет, он слишком дорогой. Для клуба
Уремович: в "Рубине" никто не может быть доволен при результате 0:0
Все новости