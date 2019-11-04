Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".
"ЦСКА и "РБ Лейпциг" — две разные команды. Понятно, что при всех разговорах про судейство, это был другой матч. "Лейпциг" не приедет обороняться в 8-9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Мы очень ждем этот матч. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело — 1:2. Да, они доминировали, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась. Мы можем проиграть, можем выиграть. Но мы хотим показать "Лейпцигу", что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. "Лейпциг" в три или четыре раза дороже нас. Они фавориты. Но мы ждем матча. А вы получите как много вопросов, так и много ответов", — передает слова Дзюбы Sport24.
Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Дзюба: "РБ Лейпциг" в три или четыре раза дороже "Зенита". Они фавориты
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