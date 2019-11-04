"Валенсия" огласила заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лилля". В состав испанской команды вошел российский полузащитник Денис Черышев.
Вратари: Доменек, Силлессен.
Защитники: Тьерри, Коста, Мангаля, Паулиста, Гайя, Васс, Гарай.
Полузащитники: Кондогбиа, Парехо, Черышев, Кан Ин, Ферран.
Нападающие: Гамейро, Вальехо, Родриго, Гомес.
Матч "Валенсия" — "Лилль" состоится завтра, 5 ноября, на стадионе "Месталья" в Валенсии. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Черышев вошел в заявку "Валенсии" на матч Лиги чемпионов
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