"Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава "Зенита" и "Лейпцига". Состав "Лейпцига" в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.
Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил.
Она свидетельствует в первую очередь о том, что "Лейпциг" гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы — игроки — из "Лейпцига" куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.
Второе. Куда интереснее посмотреть, как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, "Лейпциг" будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.
Третье. Есть ли у "Лейпцига" игроки, которых клуб бы покупал за 40 млн евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории "Зенита" есть и подороже.
Кстати, клуба "РБ Лейпциг", между прочим, тупо не существовало в момент, когда "Зенит", уже принадлежавший Газпрому, поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в "Зените" и "Лейпциге"? Любопытно же.
Кстати. По какой цене считать в составе "Зенита" Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов "Зенита" не считаются человек 12 игроков ФК "Сочи" (сейчас уже немного издеваюсь)?" — написал Уткин в телеграме.
Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится в Санкт-Петербурге 5 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.
Уткин: Дзюба сравнил стоимость составов "Зенита" и "Лейпцига". А по какой цене считать Сутормина?
Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который перед игрой с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов заявил, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у немецкого клуба.
Фото: РИА Новости
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