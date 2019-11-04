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Уткин: Дзюба сравнил стоимость составов "Зенита" и "Лейпцига". А по какой цене считать Сутормина?

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который перед игрой с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов заявил, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у немецкого клуба.
Фото: РИА Новости
"Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава "Зенита" и "Лейпцига". Состав "Лейпцига" в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил.
Она свидетельствует в первую очередь о том, что "Лейпциг" гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы — игроки — из "Лейпцига" куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.

Второе. Куда интереснее посмотреть, как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, "Лейпциг" будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у "Лейпцига" игроки, которых клуб бы покупал за 40 млн евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории "Зенита" есть и подороже.

Кстати, клуба "РБ Лейпциг", между прочим, тупо не существовало в момент, когда "Зенит", уже принадлежавший Газпрому, поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в "Зените" и "Лейпциге"? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе "Зенита" Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов "Зенита" не считаются человек 12 игроков ФК "Сочи" (сейчас уже немного издеваюсь)?" — написал Уткин в телеграме.

Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится в Санкт-Петербурге 5 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.


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Теги: Уткин Дзюба Зенит РБ Лейпциг Лига чемпионов
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
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2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
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