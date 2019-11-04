Уткин: Дзюба сравнил стоимость составов "Зенита" и "Лейпцига". А по какой цене считать Сутормина?

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который перед игрой с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов заявил, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у немецкого клуба.

Фото: РИА Новости