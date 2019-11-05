«Лейпциг» забил 14 голов в двух матчах и едет в гости к «Зениту». Всё о ключевом матче ЛЧ

Пока в лидеры вырвался «Лейпциг», набравший 6 очков. «Зенит» делит с «Лионом» вторую строчку, оба клуба набрали по 4 балла, но по дополнительным показателям выше оказался российский клуб. «Бенфика» замыкает таблицу с 3 очками.
День матча!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 5, 2019
? Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 4-й тур
? #ЗенитРБЛейпциг
? Петербург, «Газпром Арена»
? 20:55 (СПб)
? +1° С на улице / +17° С под крышей
? «Матч ТВ»
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Две недели назад «Лейпциг» и «Зенит» уже встречались в Германии. Тогда питерцы провели довольно качественный первый тайм и даже вышли вперёд, но после перерыва в игре гостей что-то сломалось. Как итог — два пропущенных мяча и крайне неприятное поражение, которое вновь ставит под сомнение итоговую квалификацию.
Российскому клубу в Лиге чемпионов предстоит провести ещё домашние матчи с «РБ Лейпциг» и «Лионом», а также в гостях сыграть с «Бенфикой». Скорее всего, для выхода хватит двух побед. Естественно, что легче их добывать дома, поэтому матч с «Лейпцигом» превращается едва ли не в ключевой.
Разогнавшиеся «быки»
Если перед первым матчем команд все активно обсуждали кризис «РБ Лейпцига», который не мог победить в четырёх последних встречах во всех турнирах, то теперь ситуация перевернулась. К ответному матчу «быки» подходят в сумасшедшей форме, способной напугать любого. В двух последних матчах «РБ Лейпциг» одержал победы с общим счётом 14:1!
2? Spiele ? 1?4? Tore? ?#Hungry4More #DieRotenBullen?? pic.twitter.com/BZLDuUcY4L— RB Leipzig (@DieRotenBullen) November 3, 2019
Сперва в 1/16 финала Кубка Германии был разгромлен со счётом 6:1 крепкий «Вольфсбург», а затем в Бундеслиге «быки» отгрузили восемь безответных мячей несчастному «Майнцу». Активнее всех постарался в этих матчах Тимо Вернер, который ничем не проявил себя в первой игре с «Зенитом». Форвард «РБ Лейпцига» забил 5 мячей. К слову, в матче с «Зенитом» форварда заменили после перерыва. Может, подействовали воспитательные меры?
Перед поездкой в Россию «Лейпциг» вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя «Баварию». От лидирующий мёнхенгладбахской «Боруссии» подопечные Юлиана Нагельсманна отстают на четыре очка.
Юлиан Нагельсманн — о гостевом матче с «Зенитом»: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига» #ЗенитРБЛейпциг #ЛигаЧемпионов #Нагельсманн https://t.co/ITP0VSGfJ7— Проект Дипломат.Ру (@diplomat_ru) November 4, 2019
Что касается «Зенита», то и питерский клуб довольно ударно провёл двухнедельный перерыв между матчами в Лиге чемпионов. В чемпионате России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Также «Зенит» пробился в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Томь» со счётом 4:0. Первый круг РПЛ «Зенит» завершил на первой строчке в турнирной таблице. Теперь с отличным настроением питерцы могут принимать «РБ Лейпциг».
Без опекуна Дзюбы и главного приобретения «Зенита»
В матче с «Зенитом» не сможет принять участие целая группа игроков «РБ Лейпциг». Так, в лазарете команды находятся защитник Ибраима Конате, хавбек Ханнес Вольф и форвард Патрик Шик. Пропустят матч и защитник Вилли Орбан и хавбек Адемола Лукман, они принимали участие в первой встрече.
Любопытно, что Нагельсманн после первого матча выделил именно Орбана, он заявил, что защитник «Лейпцига» отлично справился с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Теперь немецкому специалисту придётся искать другое решение проблемы лидера соперника.
«Важно понимать: нужно бороться не с симптомами, а с первопричиной — то есть с пасами на Дзюбу», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.
У «Зенита» особых кадровых изменений не произошло. Давно травмированы защитник Эмануэль Маммана и вингер Малком. Бразильский вингер, ставший главным приобретением «Зенита», до конца года уже точно не сыграет. Впрочем, «Зенит» и без него обходится неплохо. К травмированным также добавился голкипер Андрей Лунёв, но с большой долей вероятности он бы всё равно не был включён в стартовый состав команды. В последнее время «Зенит» больше рассчитывает на Михаила Кержакова.
Мнения разделились
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов опасается, что «Зенит» не сможет отойти от тяжёлого матча РПЛ с ЦСКА.
«Физически «Зенит» точно должен восстановиться после игры с ЦСКА. Для этого у команды есть целый комплекс процедур. Другой вопрос, смогут ли питерцы отойти от матча с армейцами в психологическом плане. Можно сказать, что они всё-таки упустили победу. Теперь нужно переключиться, потому что футболисты РБ точно не будут «мальчиками для битья». Они опасны и станут навязывать свою контригру», — сказал «Известиям» Билялетдинов.
Играем в лазурном! #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/6fdQkGv3lc— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 5, 2019
В то же время бывший тренер сборной России Борис Игнатьев ставит в этом матче на питерцев.
«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с РБ. В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире. Также внушает оптимизм и то, что «Зенит» сыграет в родных стенах. Считаю, что в первом матче РБ не показал ничего такого, чего бы о них не знали наши футболисты», — добавил Игнатьев.
Коэффициенты букмекеров:
«Зенит» — «РБ Лейпциг» — 3.08 – 3.62 – 2.34.
Матч начнётся в 20:55 мск. Прямую трансляцию встречи проведёт «Матч ТВ».