» » «Лейпциг» забил 14 голов в двух матчах и едет в гости к «Зениту». Всё о ключевом матче ЛЧ

«Лейпциг» забил 14 голов в двух матчах и едет в гости к «Зениту». Всё о ключевом матче ЛЧ

Сегодня в Лиге чемпионов открывается программа 4-го тура группового этапа. «Зенит» проведёт сверхважный поединок с «РБ Лейпциг». Rusfootball.info — о главном футбольном событии дня.
РИА Новости
«Зенит» и «Лейпциг» попали в группу G, которая является, пожалуй, самой ровной в плане состава участников. После трёх туров в этой группе нет никакой ясности. Даже «Бенфика», занимающая четвёртую строчку, сохраняет прекрасные шансы на выход в плей-офф, отставая от второго места лишь на одно очко. В таком квартете каждый набранный бал будет иметь особое значение, не исключено, что придётся ещё и считать разницу забитых и пропущенных мячей.

Пока в лидеры вырвался «Лейпциг», набравший 6 очков. «Зенит» делит с «Лионом» вторую строчку, оба клуба набрали по 4 балла, но по дополнительным показателям выше оказался российский клуб. «Бенфика» замыкает таблицу с 3 очками.



Две недели назад «Лейпциг» и «Зенит» уже встречались в Германии. Тогда питерцы провели довольно качественный первый тайм и даже вышли вперёд, но после перерыва в игре гостей что-то сломалось. Как итог — два пропущенных мяча и крайне неприятное поражение, которое вновь ставит под сомнение итоговую квалификацию.

Российскому клубу в Лиге чемпионов предстоит провести ещё домашние матчи с «РБ Лейпциг» и «Лионом», а также в гостях сыграть с «Бенфикой». Скорее всего, для выхода хватит двух побед. Естественно, что легче их добывать дома, поэтому матч с «Лейпцигом» превращается едва ли не в ключевой.

Разогнавшиеся «быки»

Если перед первым матчем команд все активно обсуждали кризис «РБ Лейпцига», который не мог победить в четырёх последних встречах во всех турнирах, то теперь ситуация перевернулась. К ответному матчу «быки» подходят в сумасшедшей форме, способной напугать любого. В двух последних матчах «РБ Лейпциг» одержал победы с общим счётом 14:1!



Сперва в 1/16 финала Кубка Германии был разгромлен со счётом 6:1 крепкий «Вольфсбург», а затем в Бундеслиге «быки» отгрузили восемь безответных мячей несчастному «Майнцу». Активнее всех постарался в этих матчах Тимо Вернер, который ничем не проявил себя в первой игре с «Зенитом». Форвард «РБ Лейпцига» забил 5 мячей. К слову, в матче с «Зенитом» форварда заменили после перерыва. Может, подействовали воспитательные меры?

Перед поездкой в Россию «Лейпциг» вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя «Баварию». От лидирующий мёнхенгладбахской «Боруссии» подопечные Юлиана Нагельсманна отстают на четыре очка.



Что касается «Зенита», то и питерский клуб довольно ударно провёл двухнедельный перерыв между матчами в Лиге чемпионов. В чемпионате России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Также «Зенит» пробился в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Томь» со счётом 4:0. Первый круг РПЛ «Зенит» завершил на первой строчке в турнирной таблице. Теперь с отличным настроением питерцы могут принимать «РБ Лейпциг».

Без опекуна Дзюбы и главного приобретения «Зенита»

В матче с «Зенитом» не сможет принять участие целая группа игроков «РБ Лейпциг». Так, в лазарете команды находятся защитник Ибраима Конате, хавбек Ханнес Вольф и форвард Патрик Шик. Пропустят матч и защитник Вилли Орбан и хавбек Адемола Лукман, они принимали участие в первой встрече.

Любопытно, что Нагельсманн после первого матча выделил именно Орбана, он заявил, что защитник «Лейпцига» отлично справился с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Теперь немецкому специалисту придётся искать другое решение проблемы лидера соперника.

«Важно понимать: нужно бороться не с симптомами, а с первопричиной — то есть с пасами на Дзюбу», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

У «Зенита» особых кадровых изменений не произошло. Давно травмированы защитник Эмануэль Маммана и вингер Малком. Бразильский вингер, ставший главным приобретением «Зенита», до конца года уже точно не сыграет. Впрочем, «Зенит» и без него обходится неплохо. К травмированным также добавился голкипер Андрей Лунёв, но с большой долей вероятности он бы всё равно не был включён в стартовый состав команды. В последнее время «Зенит» больше рассчитывает на Михаила Кержакова.

Мнения разделились

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов опасается, что «Зенит» не сможет отойти от тяжёлого матча РПЛ с ЦСКА.

«Физически «Зенит» точно должен восстановиться после игры с ЦСКА. Для этого у команды есть целый комплекс процедур. Другой вопрос, смогут ли питерцы отойти от матча с армейцами в психологическом плане. Можно сказать, что они всё-таки упустили победу. Теперь нужно переключиться, потому что футболисты РБ точно не будут «мальчиками для битья». Они опасны и станут навязывать свою контригру», — сказал «Известиям» Билялетдинов.



В то же время бывший тренер сборной России Борис Игнатьев ставит в этом матче на питерцев.

«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с РБ. В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире. Также внушает оптимизм и то, что «Зенит» сыграет в родных стенах. Считаю, что в первом матче РБ не показал ничего такого, чего бы о них не знали наши футболисты», — добавил Игнатьев.

Коэффициенты букмекеров:

«Зенит» — «РБ Лейпциг» — 3.08 – 3.62 – 2.34.

Матч начнётся в 20:55 мск. Прямую трансляцию встречи проведёт «Матч ТВ».


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Теги: Зенит РБ Лейпциг
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
...
18 Падерборн 10 4
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
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