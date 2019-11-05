«Лейпциг» забил 14 голов в двух матчах и едет в гости к «Зениту». Всё о ключевом матче ЛЧ

День матча!



? Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 4-й тур

? #ЗенитРБЛейпциг

? Петербург, «Газпром Арена»

? 20:55 (СПб)

? +1° С на улице / +17° С под крышей

? «Матч ТВ»

? Билеты: https://t.co/tkwtDBRdaS pic.twitter.com/Fa9Fyai0m9