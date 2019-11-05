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Семин: если "Ювентус" позволит "Локомотиву" больше атаковать — будем атаковать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

— Будем ли мы менять тактику? Мы будем соблюдать баланс между обороной и атакой. Не все зависит от нас. Многое зависит от соперника. Позволят они нам больше атаковать — будем атаковать. Для нас важно каждое приобретенное очко. Но до игры предсказать тактическую картину очень трудно.

— Будет ли взята в расчет воскресная игра с "Краснодаром"?
— Игра с "Ювентусом" для нас сейчас — самое важное. Если мы завоюем очки, то у нас будет большая возможность пройти в евровесну. Поэтому для нас игра с "Ювентусом" на первом месте.

Подводить итог середины сезона еще рано. Сделаем это 11 декабря. Мы стали опытной командой, более стабильной. Мы второй год кряду играем в Лиге чемпионов.

— После игры в Турине казалось, что "Юве" будет легче играть в Черкизово, потому что "Локомотив" будет открываться. Что вы ждете от игры?
— Вполне возможно, что здесь "Ювентусу" будет легче. Но мы хотим доставить им проблемы. Для нас важно каждое очко. Мы будем бороться в каждом эпизоде, в каждом моменте. Повторюсь, мы будем играть в сбалансированный футбол, иначе сдержать таких нападающих, как у "Ювентуса", будет очень трудно, — передает слова Семина Sport24.

Матч "Локомотив" — "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:55 мск. В предыдущей встрече железнодорожники уступили туринскому клубу на выезде со счетом 1:2.


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Теги: Семин Ювентус Локомотив Лига чемпионов
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