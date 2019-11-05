Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" рассказал о самом тяжелом матче в составе питерского клуба.
"Самый тяжелый матч был с "РБ Лейпциг". Мало того, что они классно контролировали мяч в середине, так и на моем фланге постоянно создавали численное преимущество за счет смещений Вернера. Не могу сказать, что его замена меня сильно удивила — он ничего не создал в первом тайме. Да, был один момент, но это все. Во втором тайме они вообще перешли фактически на два защитника.
Полегче после перерыва точно не стало. Вместо Вернера налево сваливался Лукман, плюс очень высоко располагался Клостерманн.
Вообще, удивительная тема — номинально он правый защитник, играл на непривычной позиции и так поднимался. Наверняка это была задумка Нагельсманна — в такие моменты Форсберг опускался", — цитирует Караваева Sports.ru.
Караваев рассказал о самом тяжелом матче в "Зените"
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