Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" рассказал, что чувствовал, забивая в двух играх кряду с "Томью" в Кубке России (4:0) и с ЦСКА в РПЛ (1:1).
"В Премьер-лиге нам, конечно, нужна была победа, но Лига чемпионов — совсем другой турнир. Здесь играют лучшие команды Европы, и цена ошибки очень высока. Когда команда побеждает со счетом 8:0, это придает игрокам и тренерам уверенности. "РБ Лейпциг" — один из лидеров немецкого футбола в последние годы, показывает качественный футбол, и такой результат закономерен. Нам предстоит сложный матч в Санкт-Петербурге.
Что чувствую после двух голов подряд в ворота "Томи" и ЦСКА? Рад помогать команде своими результативными действиями. В такие моменты все личные достижения уходят на второй план, главное — результаты команды. И физически, и психологически я уже готов к матчу Лиги чемпионов. Уверен, каждый из нас понимает его важность", — цитирует Ерохина Bild.
Sport24.ru
Ерохин: рад помогать "Зениту" голами, но в такие моменты главное - результат команды
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