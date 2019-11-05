Ерохин: первые 3 матча показали, что в ЛЧ "Зенит" способен конкурировать со всеми соперниками

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов."В Лиге чемпионов группа у нас достаточно ровная, но у каждого соперника есть стиль, которого они стараются придерживаться. Например, "Лион" — атлетичная команда, которая действует чаще за счет индивидуальных качеств игроков. "Бенфика" отличается быстрым переходом из обороны в атаку. "РБ Лейпциг" — это про контроль мяча, игру между линиями, контратаки. Первые три матча показали, что мы можем конкурировать со всеми этими командами."РБ Лейпциг" уверенно чувствует себя в атаке, имеет много вариаций игры в зависимости от соперника. Есть креативная атакующая группа игроков, от которых исходит острота и нестандартные действия. Есть два центральных полузащитника — Кевин Кампль и Конрад Лаймер, последний забил нам в Лейпциге. Они выстраивают игру команды и руководят ее темпом.Вернер — один из тех, от кого во многом зависит игра команды в атаке. Он и создает, и сам завершает атаки. Нужно быть осторожными с каждым игроком атаки, все из них готовы на нестандартные действия, как, например, в моменте со вторым голом в наши ворота", — цитирует Ерохина Bild.