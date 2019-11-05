Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в предверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" попросил болельщиков поддержать команду.
"Я всегда прошу фанатов нас поддержать — и в сложные моменты тоже. Иногда игроки зажаты, и им нужна эта поддержка. Мы знаем, что мы должны делать. Если бы я не был уверен в том, что мы можем показывать прекрасную игру, я бы ушел. Команда знает, что может обыграть "Галатасарай" и выйти в следующий раунд", - цитирует Зидана УЕФА.
Зидан: если бы я не был уверен в том, что "Реал" может показывать прекрасную игру, я бы ушел
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