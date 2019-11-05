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Фанаты, приехавшие встретить "Ювентус" в Шереметьево, разминулись с командой

"Ювентус" сегодня прибыл в Москву на игру четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Локомотива".

Примерно сто болельщиков туринцев прибыли встречать команду в аэропорт Шереметьево. По информации "Матч ТВ", фанаты собрались в терминале Е, в то время как "Ювентус" прилетел в другой терминал, после чего сразу покинул аэропорт. В итоге встреча болельщиков с любимой командой так и не состоялась.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет завтра на "РЖД Арене" и начнется в 20:55 по московскому времени.


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Теги: Ювентус Локомотив
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