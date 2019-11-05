Щенсны: "Ювентусу" хотелось бы не пропустить в завтрашнем матче с "Локомотивом"

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".— Мы дружим с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы играли на самых разных полях, получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это красивая история и она важна для нас обоих.— Конечно, хотелось бы не пропустить. У нас сейчас серия игр, когда мы пропускаем. Надеюсь, завтра будет сухая для меня и команды игра.— Ну, конечно, я отмечу Крыховяка. В том числе, потому что он мой друг.