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Лепехин: за "Зенитом" никогда не стыдно наблюдать на европейских турнирах

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
- О встрече:

В целом, характер матча прогнозировался. "Зенит" пытался найти счастье в быстрых контратаках, но не сложилось. Разница в классе команд? Нет, этого уже я не прогнозировал, и это меня удивило. Возможно, какие-то команды из топ-европейских чемпионатов имеют преимущество в классе над всеми, но я не думаю что на фоне "Зенита" эта разница должна быть настолько заметна, учитывая возможности клуба. Кроме того, сегодня питерцы играли не против гранда европейского футбола, при всём уважении к "Лейпцигу", но это не "Бавария", не "Реал Мадрид" или "Манчестер Сити". Конечно, бывают игры чуть лучше, бывают чуть хуже, но такой разницы в классе, которая была видна сегодня, конечно, наблюдаться не должно.

- О разнице в классе между чемпионом России и бронзовым призёром чемпионата Германии:

Честно говоря, я и не считаю отечественный чемпионат топовым, при всём уважении. Очевидно, что телевизионная картинка стала лучше, стадионы и поля стали лучше, реклама и прочие маркетинговые вещи стали лучше, но наш футбол от этого не стал топовым. Несмотря на хорошие бюджеты и хорошие стадионы, отечественный чемпионат не вошёл в пятёрку лучших в Европе. Журналисты пытаются нам навязать высочайший уровень российского футбола, но мне в это не верится, и это проявляется на международной арене.

Хотя, честно говоря, "Зенит" из плеяды отечественных команд всё-таки выбивается. Питерцы более-менее подтягиваются к уровню лучших команд Европы. Хоть сегодня всё сложилось неудачно и по игре, и по счёту, за "Зенитом" никогда не стыдно наблюдать на европейских турнирах. Да, проигрывают, таков футбол, но у "Зенита" нет таких провалов, как у других российских команд.

- О шансах "Зенита" на выход в плей-офф:

Шансы остаются, и в сравнении со стартом группового этапа, думаю, ничего для "сине-бело-голубых" не изменилось. Увидев нашу группу я понимал, что борьба будет до последнего тура, и так и получается. Группа ровная, хотя немцы, видимо, уже обеспечили себе место в плей-офф, но оставшиеся коллективы поспорят за второе место. Предстоящая домашняя игра против "Лиона" будет крайне важна и, вероятно, гостевой матч против "Бенфики" в последнем туре тоже будет иметь турнирное значение в борьбе за вторую строчку.


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Теги: Лепехин Зенит РБ Лейпциг
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
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18 Падерборн 10 4
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# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
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16 Сочи 15 13
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