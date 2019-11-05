"Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У "Лейпцига" игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.
Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее "Лейпцига".
Если "Лейпциг" может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас есть лимит, который мешает конкуренции. Мы не можем заявлять иностранцев в академии. В чемпионате Германии другие скорости. Нужно расти, усиливаться", - цитирует Семака Sport24.ru.
Семак: "Зенит" по уровню слабее "Лейпцига"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.
Фото: "Спорт день за днем"
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