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Семак: "Зенит" по уровню слабее "Лейпцига"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.
Фото: "Спорт день за днем"
"Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У "Лейпцига" игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее "Лейпцига".

Если "Лейпциг" может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас есть лимит, который мешает конкуренции. Мы не можем заявлять иностранцев в академии. В чемпионате Германии другие скорости. Нужно расти, усиливаться", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Зенит Лейпциг
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