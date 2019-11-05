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"Челси" сыграл вничью с "Аяксом", уступая 1:4 по ходу матча

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" сыграл вничью с "Аяксом" со счетом 4:4.

Лига чемпионов

4 тур

Голы: Абрахам, 2 (авто.), Жоржиньо, 4 (пен.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авто.), Бек, 55, Аспиликуэта, 63, Жоржиньо, 71 (пен.), Джеймс, 74

Челси: Аррисабалага, Алонсо (Джеймс, 46), Аспиликуэта, Зума, Томори, Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Пулишич, Виллиан, Абрахам

Аякс: Онана, Велтман, Мазрауи, Тальяфико, Блинд, Мартинес, Бек, Зиеш (Схюрс, 72), Нерес (Альварес, 72), Промес, Тадич

Предупреждения: Велтман, 31, Блинд, 33, Томори, 42, Аспиликуэта, 45, Промес, 62, Блинд, 68, Велтман, 69

Удаления: Блинд, 68, Велтман, 69


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Теги: Челси Аякс
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2 АЗ Алкмаар 12 26
3 ПСВ Эйдховен 12 24
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