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"Боруссия" одержала волевую победу над "Интером"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла "Интер" со счетом 3:2.

Лига чемпионов

4 тур

Голы: Хакими, 51, Алькасер, 64, Хакими, 77 - Лаутаро, 5, Весино, 40.

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Шульц, Вайгль, Витсель, Санчо (Пищек, 82), Гетце (Алькасер, 64), Азар (Геррейру, 88), Брандт.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Брозович, Весино (Сенси, 68), Барелла, Лаутаро, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Бираги, 1, Шкриньяр, 30, Кандрева, 48, Азар, 79.


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Теги: Боруссия Интер
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