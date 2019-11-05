В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" обыграл "Бенфику" со счетом 3:1.
Лига чемпионов
4 тур
Голы: Андерсен, 4, Депай, 33, Сеферович, 76
Лион: Лопеш, Андерсен, Дюбуа, Коне, Денайер, Тусар, Ауа, Мендес, Рен-Аделед (Траоре, 73), Дембеле, Депай (Корне, 46)
Бенфика: Влаходимос, Диаш, Тавареш, Гримальдо, Феррейра (Жардел, 16), Габриэл, Фернандеш (Сеферович, 46), Луиш, Мачадо, Серви (Пицци, 73), Мораис
Предупреждения: Габриэл, 43, Луиш, 50
"Лион" на своем поле выиграл у "Бенфики"
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