"Зенит" недооценил "Лейпциг". Немецкая команда во всем превосходила "Зенит" и была сильнее и дома, и в гостях. "Лейпциг" владел инициативой и мячом, а игроки рационально и толково выполняли указания тонера. Было ощущение, что игроки "Лейпцига" моложе игроков "Зенита" в несколько раз. Они все делали быстрее.
"Зенит" должен понять, что есть команды, которые на порядок выше его. Нужно учиться играть с трудным соперником. А если так, относиться на халяву, думать, что за счет нескольких изменений в структуре команды можно обыграть сильного соперника, то из этого ничего не выйдет. Я думаю, что и Семак сегодня промахнулся. Нападение сегодня было без зубов, а защита оставляла желать лучшего. Вывод один — с сильными соперниками играть рановато.
То, что в РПЛ "Зенит" идет на первом месте, говорит о том, что в национальном чемпионате сильных команд просто нет.
Честно говоря, я теряю надежды на евровесну. Но для меня важнее чемпионат России. Поэтому Еврокубки меня не так сильно волнуют. Это по большей степени бизнес, а меня больше волнует спортивная составляющая", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Боярский: с сильными соперниками "Зениту" рановато играть
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал поражение "Зенита" от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.
Фото: "СЭ"
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