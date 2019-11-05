Кержаков сравнил "Лейпциг" и ЦСКА: немецкий клуб - это совсем другой уровень

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.— Не могу вам ответить на этот вопрос. "Лейпциг" по-другому выглядел, это и по результатам в чемпионате видно. У них очень сильный тренер. В любом случае, нам нужно двигаться от себя, не смотреть на состояние соперника, тем более мы играли дома, мы должны были брать очки, но, к сожалению, это не получилось.— Я бы не сказал, что сейчас ЦСКА — лидер, команда находится в стадии перестройки, омоложение состава. Конечно, "Лейпциг" — это совсем другой уровень, в первую очередь скорость и класс игроков.— Я сразу говорил, что "Лейпциг" — очень сильная команда. Я думаю, что люди, которые следят за Бундеслигой, понимают уровень этой команды.