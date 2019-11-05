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Кержаков сравнил "Лейпциг" и ЦСКА: немецкий клуб - это совсем другой уровень

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.

— Почему сегодняшняя игра получилась сложнее, чем в Лейпциге?

— Не могу вам ответить на этот вопрос. "Лейпциг" по-другому выглядел, это и по результатам в чемпионате видно. У них очень сильный тренер. В любом случае, нам нужно двигаться от себя, не смотреть на состояние соперника, тем более мы играли дома, мы должны были брать очки, но, к сожалению, это не получилось.

— Можно ли сравнить лидера Премьер-лиги ЦСКА и одного из лидеров Бундеслиги?

— Я бы не сказал, что сейчас ЦСКА — лидер, команда находится в стадии перестройки, омоложение состава. Конечно, "Лейпциг" — это совсем другой уровень, в первую очередь скорость и класс игроков.

— Равная группа, каждый может обыграть каждого, но можно ли сказать, что "Лейпциг" сейчас особняком стоит?

— Я сразу говорил, что "Лейпциг" — очень сильная команда. Я думаю, что люди, которые следят за Бундеслигой, понимают уровень этой команды.

Sprot24.ru


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Теги: Кержаков Лейпциг ЦСКА Зенит
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