Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.
"Наши шансы были в контратаках и при стандартах. У нас не так много футболистов, которые работают с мячом под давлением. В моменте с первым пропущенным мячом на выезде наша линия защиты не смогла накрыть соперника. Нам не хватило одного игрока. Сегодня подобных ошибок мы не допускали.
Что касается действий Дзюбы, то это эмоции. Хотелось победить. У нас были голевые моменты. Могли забить там, где не забили, могли сыграть лучше, но не сыграли. Да, Дзюба был эмоционален, но граней он не переходил.
Нас в первом тайме почти не атаковали через правый фланг. Смольников не очень уверенно действовал в некоторых моментах. По остальным заменам — не думаю, что они были поздно. У некоторых игроков были микроповреждения.
Ерохин сейчас набирает форму. Нам нужен был игрок в центральной зоне, который бы много двигался, забирал подборы. И Ерохин как раз тот игрок, который проявляет эти качества на должном уровне.
У Дриусси было повреждение. Обследование не выявило ничего страшного. Но Ерохин был посвежее. У нас не так много игроков, которые могут сравниться в скорости с соперником. Поэтому и играли низко.
У нас шансы остаются. Будем их использовать. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают", - цитирует Семака Sport24.ru.
Семак: шансы "Зенита" с "Лейпцигом" были в контратаках и при стандартах
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