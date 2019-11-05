Букмекеры оценили шансы "Зенита" выйти из группы после второго поражения от "Лейпцига"

Аналитики букмекерских контор обновили коэффициенты на итоговое положение дел в группе G Лиги чемпионов после матчей четвертого тура.Первое место "Лейпцига" все меньше подвергается сомнению. Победа немцев в группе теперь оценивается коэффициентом 1.30.Шансы "Зенита" попасть в плей-офф серьезно понизились после второго подряд поражения. Теперь на выход российского клуба из группы предлагается ставить за 3.60.Выход "Лейцпига" в плей-офф котируется за 1.01, "Лиона" — за 1.25, "Бенфики" — за 15.00.После четырех туров положение в группе G выглядит следующим образом: "РБ Лейпциг" — 9 очков, "Лион" — 7, "Зенит" — 4, "Бенфика" — 3."Зениту" в оставшихся матчах предстоит сыграть с "Лионом" дома и с "Бенфикой" на выезде.