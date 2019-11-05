"Две недели назад в Германии "Зенит" смотрелся гораздо увереннее, особенно в первом тайме. Очевидно, что главная причина в "Лейпциге", который значительно прибавил за этот отрезок, о чем говорит и сегодняшний матч, и вдохновенная игра в чемпионате Германии. Команда Нагельсманна была быстрее "Зенита", неустанно давила, даже поведя в счете, не отдавала инициативу. "Лейпциг" не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней Бундеслиги и чемпионата России.
В этом смысле показателен пример Дзюбы, который был очень зол. Средняя линия не обеспечивала передачами, а самого его плотно опекали. Еще при равном счете он накричал на Оздоева, затем в сердцах швырнул мяч о землю, когда при контратаке не нашлось никого, кто мог бы кинуть аут. После перерыва эмоциональное напряжение вылилось в агрессивную стычку с защитником Юпамекано, который не давал форварду продохнуть. В РПЛ габаритный Дзюба просто расталкивает оппонентов, выигрывает большинство единоборств, может позволить себе играть пятками, куражиться, делать, что хочет, но в Бундеслиге таких игроков хватает. Хотелось проявить себя с лучшей стороны, выдать убедительный матч на высоком уровне… Задача оказалась непосильной", — цитирует Бубнова Sportbox.
"Зенит" после 4 туров имеет в активе 3 очка и занимает 3-е место в группе G. "Лейпциг" (9 очков) находится на 1-й позиции, "Лион" (7) — на 2-й, "Бенфика" (3) — на 4-й.
Бубнов: в РПЛ Дзюба может позволить себе, что хочет, но в Бундеслиге таких игроков хватает
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лейпцигом" (0:2).
Фото: Sportbox
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