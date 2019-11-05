Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной". Встреча прошла 5 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счетом 0:0.
"После одного из прошлых матчей я посетовал на то, что нам не везет. Сегодня уже Фортуна была на нашей стороне. Здорово сыграл Ондржей Коларж, в одном моменте нас спасла перекладина. Отличный результат, но нужно признать, что нам повезло.
Несколько выгодных моментов мы не реализовали, поскольку испытывали большое давление. В первом тайме выходили пять на три, во втором — три на одного. Однако забить так и не смогли… Но это бесценный опыт, и в следующий раз мы будем спокойнее в подобных ситуациях. Дома мы сыграли лучше, но уступили. Сегодня выглядели похуже и добыли ничью. Это футбол.
Осталось всего два матча. Нужно будет играть на победу, особенно в домашнем матче с "Интером". Эта ничья очень важна, но определяющим будет следующий поединок", — цитирует Трпишовски пресс-служба УЕФА.
"Барселона" набрала 8 очков и расположилась в группе F на 1-м месте. Дортмундская "Боруссия" (7 очков) занимает 2-е место, "Интер" (4) — 3-е, "Славия" (2) — 4-е.
Тренер "Славии": 0:0 с "Барселоной" — отличный результат, но нужно признать, что нам повезло
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