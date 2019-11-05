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Вратарь "Славии": посчитал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я сыграю на ноль на "Камп Ноу"

Голкипер "Славии" Ондржей Коларж подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной". Встреча состоялась 5 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счетом 0:0.

"Трудно поверить, что нам удалось добыть здесь очко. Это очень важный результат, который дорогого стоит. Если бы кто-то сказал мне, что я сыграю на ноль на "Камп Ноу", посчитал бы его сумасшедшим. "Барса" здесь забивала в этом сезоне абсолютно всем соперникам!

Удар Месси в перекладину? Все мы знали, на что он способен. Месси невероятно быстр, закрыть его полностью практически невозможно. Когда мяч летел в сторону ворот, я был уверен, что это гол", — цитирует Коларжа пресс-служба УЕФА.

"Барселона" набрала 8 очков и занимает в группе F первое место. Дортмундская "Боруссия" (7 очков) находится на второй позиции, "Интер" (4) — на третьей, "Славия" (2) замыкает квартет.

В следующем туре "Барселона" сыграет дома с "Боруссией", а "Славия" примет "Интер".


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Теги: Славия Барселона Лига чемпионов
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