Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Аяксом". Встреча состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 4:4, хотя к 55-й минуте хозяева уступали — 1:4.
"В перерыве у меня было чувство, что мы пропустили несколько голов из-за разгильдяйства и нефарта. Но я видел, что мы все еще в игре. Мы, наверное, немного разочарованы тем, что не вырвали победу в последние десять минут.
У нас очень сложная группа. С самого начала было понятно, что борьба будет напряженной. У нас осталось две игры, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы выполнить задачу", — цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.
После четырех туров "Аякс", "Челси" и "Валенсия" набрали в группе Н по 7 очков, у "Лилля" 1 очко. В следующем туре "Челси" сыграет на выезде с "Валенсией", а "Лилль" примет "Аякс".
Лэмпард: "Челси" пропустил несколько голов от "Аякса" из-за разгильдяйства и нефарта
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