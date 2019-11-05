Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Генком" (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
"Мы выиграли и избежали травм, что очень радует. "Генку", конечно, мы сами облегчили жизнь. Наши трудности вполне объяснимы — трио форвардов никогда не играло вместе по такой тактике. Мы плохо действовали у чужих ворот и загубили много моментов. Били часто, но не использовали ряд верных возможностей для взятия ворот, чего с нами обычно не случается. В результате матч до последнего хранил интригу. Мы сами добавили сил сопернику.
Забей мы в первом тайме два-три мяча, ни о какой интриге и возможной ничьей не было бы и речи. Но соперник сравнял счет, и ситуация стала щекотливой. Однако все закончилось хорошо. Завтра отдохнем, а потом начнем подготовку к битве с "Манчестер Сити", — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
"Ливерпуль" с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. "Наполи" — на втором месте (8), "Зальцбург" — на третьем (4), "Генк" — на четвертом (1).
Клопп: мы сами облегчили жизнь "Генку"
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