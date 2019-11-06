Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (0:2).
"Мы понимали и осознавали важность этой игры, понимали, что соперник силен, сложно против него играть, и он любит владеть мячом. К сожалению, допустили ряд ошибок, которые нам дорого стоили. Но ничего, впереди две игры, у нас есть шансы выйти из группы. Сейчас главное — сконцентрироваться на матче в воскресенье в чемпионате России.
Мы прекрасно понимали силу соперника и то, какие прекрасные игроки выступают в его составе. Как я уже сказал, мы совершили определенные ошибки, нужно их разобрать и провести работу над ними, чтобы не допускать их впредь.
Мы прекрасно готовились, знали, что от нас требуется сделать, но, к сожалению, на поле не смогли реализовать то, над чем работали все это время. Повторюсь, нужно перевернуть страницу в голове и просто работать и идти дальше", — сказал Барриос в интервью клубной пресс-службе.
"Зенит" после четырех туров занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. Лидирует "Лейпцига" (9), далее следует "Лион" (7). "Бенфика" замыкает таблицу с 3 баллами.
Барриос оценил шансы "Зенита" на выход из группы Лиги чемпионов
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