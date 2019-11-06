Лидер "Лиона" Депай получил травму в преддверии матча с "Зенитом"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай получил мышечную травму во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1). Об этом сообщил главный тренер "ткачей" Руди Гарсия. Депай был заменен в перерыве."Мемфису пришлось покинуть поле, потому что он почувствовал мышечную боль в конце первого тайма. Даже если бы он хотел продолжать играть, об этом не могло быть и речи. Посмотрим, что покажут результаты тестов, но выглядит это не очень хорошо", — цитирует тренера L’?quipe.Депай в текущем сезоне забил 11 голов в 14 матчах за клуб. 27 ноября "Лион" сыграет на выезде с "Зенитом" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.