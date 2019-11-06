У защитника "Бенфики" диагностирован перелом носа по итогам игры с "Лионом"

Защитник "Бенфики" Ферро получил травму носа во время игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:3). Об этом сообщает A Bola.Ферро вышел на поле в стартовом составе, но уже на 11-й минуте он столкнулся с вратарем своей же команды Одиссеасом Влаходимосом. После стыка Ферро на некоторое время потерял сознание, а игру остановили на пять минут. Футболист покинул поле на носилках и сразу же был доставлен в больницу. Там ему был поставлен диагноз — перелом носа.Напомним, что "Бенфика" выступает в группе G, где также играет "Зенит". После четырех туров португальцы занимают последнее место в квартете, имея в активе 3 очка. C "Зенитом" команда сыграет 10 декабря.