Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал поражение от "Лейпцига" в матче Лиги чемпионов.
"Мы знали, что соперник сложный, сегодня он продемонстрировал свою силу. Какие-то моменты матча нам удавались, какие-то — нет. Мы испытывали неудобства, но настраивались провести более содержательную игру, однако, к сожалению, не смогли. "РБ Лейпциг" показал, что они были лучше. Они заслуженно победили. Нам нужно подумать об этой игре, но уже концентрироваться на следующем матче.
Что касается шансов выйти в плей-офф, то всё, что мы можем сделать, — это продолжать готовиться и настраиваться. У нас впереди несколько игр, в том числе матч с "Бенфикой", которая всегда сильна дома, но нам нужно быть готовыми, показать лучшую игру и победить", - цитирует Осорио ФК "Зенит".
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом"
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