Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями

Полузащитник и капитан "Аякса" Душан Тадич прокомментировал работу арбитра Джанлуки Рокки в матче с "Челси" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:4)."Я не люблю оправдываться и говорить о других людях. Мы должны были говорить о том, что "Аякс" играл намного лучше, чем "Челси", но мы не можем, потому что кое-кто разрушил нашу игру.Сначала не было замечено нарушение на наших игроках, а потом и мы сами остались вдевятером. Я вообще ничего не понимаю. Зол ли я? Я разочарован результатом. Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять вдевятером. Нам трудно принять этот результат, но мы должны смотреть вперёд. Я рад той отдаче, которую показала команда", - цитирует Тадича De Telegraaf.