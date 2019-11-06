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Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями

Полузащитник и капитан "Аякса" Душан Тадич прокомментировал работу арбитра Джанлуки Рокки в матче с "Челси" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:4).

"Я не люблю оправдываться и говорить о других людях. Мы должны были говорить о том, что "Аякс" играл намного лучше, чем "Челси", но мы не можем, потому что кое-кто разрушил нашу игру.

Сначала не было замечено нарушение на наших игроках, а потом и мы сами остались вдевятером. Я вообще ничего не понимаю. Зол ли я? Я разочарован результатом. Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять вдевятером. Нам трудно принять этот результат, но мы должны смотреть вперёд. Я рад той отдаче, которую показала команда", - цитирует Тадича De Telegraaf.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тадич Аякс Челси
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити 11 25
3 Лестер  11 23
4 Челси 11 23
5 Арсенал 11 17
6 Шеффилд Юнайтед 11 16
...
20 Уотфорд 11 5
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Эредивизи 2019/20
# Команда И О
1 Аякс 12 32
2 АЗ Алкмаар 12 26
3 ПСВ Эйдховен 12 24
4 Утрехт 12 23
5 Витесс 12 23
6 Виллем II 12 19
...
18 Валвейк 12 4
Сезон | Таблица | Календарь

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