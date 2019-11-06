Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение команды от "Лейпцига" (0:2).
"Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло. Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах "Лейпциг" был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.
Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» — это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно
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