Черчесов: Крыховяк - ключевой игрок для "Локомотива", но он не Месси

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".— Я буду на матче, потому что буду просматривать несколько кандидатов в сборную России. Что могут показать игроки «Локомотива» в Европе? Сегодняшний матч для них будет более сложным, чем игра в Турине (в той встрече железнодорожники уступили со счетом 1:2). Потому что россиянам нужно больше атаковать. Ситуация проще для итальянцев. В Турине «Локомотив» быстро забил, а потом хорошо защищался. Сегодня все иначе, атаковать придется московским игрокам, и это будет не так просто.— Я думаю, что это зависит от того, какие игроки будут у него в распоряжении. Я знаю о травме Игнатьева, и его участие в матче находится под вопросом. Также неизвестно, что происходит со Смоловым и в каком состоянии находится Миранчук. А так они играют в три защитника в последнее время. Но все также будет зависеть от хода матча. «Локомотив» может быстро переключиться с игры в три защитника на игру в четыре защитника. Главное — построить прочный оборонительный блок, потому что атакующий потенциал "Ювентуса" — один из лучших в Европе.— Крыховяк — очень хороший футболист. Мне он всегда нравился. Это очень важный игрок для "Локомотива", но он не Месси, потому что его роль на поле другая. Однако Крыховяк очень важен для "Локомотива", это точно, — цитирует Черчесова Polsat Sport.