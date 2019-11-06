Болельщика не пропустили на матч "Локомотив" - "Ювентус". Он купил фальшивый билет за 64.000 рублей

6 ноября в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" - "Ювентусом". Игра начнется в 20.55 мск.Одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым: штрихкод билета недействителен. Мужчина утверждает, что заплатил за билет 64 тысячи рублей.