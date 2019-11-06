В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Олимпиакос" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
4 тур
Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89.
"Бавария": Нойер, Алаба, Мартинес, Дэйвис, Павар, Киммих, Горецка (Толиссо, 82), Коман, Гнабри (Перишич, 88), Мюллер, Левандовски.
"Олимпиакос": Жозе Са, Мерия, Рубен Семеду, Цимикас, Элабделлауи, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 71), Гильерме, Поденсе (Эль-Араби, 79), Ранджелович (Масурас, 61), Герреро.
"Бавария" обыграла "Олимпиакос"
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