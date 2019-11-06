В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.
Лига чемпионов
4 тур
Голы: Ал. Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Коста, 90+3.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Хёведес, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу (Коломейцев, 85), Жемалетдинов (Мурило, 81), Ал. Миранчук, Эдер.
"Ювентус": Щенсны, Ругани, Бонуччи, Сандро, Данило, Пьянич, Хедира (Коста, 70), Рабьо, Рэмси (Бентанкур, 64), Роналду (Дибала, 81), Игуаин.
Предупреждения: Бонуччи, 39, Рыбус, 83, Коста, 90+4.
"Ювентус" на 93-й минуте вырвал победу в матче с "Локомотивом"
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