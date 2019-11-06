Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы разочарованы. Могли взять очко и даже выиграть. Могли и проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был хороший матч. Возможно, даже лучше, чем хороший.
Они выполняли все установки и задачи. Неожиданный первый мяч — игроки очень сильно психологически отреагировали. Да, это поражение — но нам в актив. Шансы были, шансы хорошие. Но не сложилось. Конечно, были ошибки, была усталость — но я еще раз благодарю игроков. Они играли сердцем. Сегодня не тактика играла роль, а именно это.
Как решились на атакующий футбол? Очень просто. На поле в каждой игре должны выходить лучшие. А дальше уже идет тактика", - цитирует Семина Sport24.ru.
Семин: могли взять очко и даже выиграть. Это поражение "Локомотиву" в актив
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