"Шахтер" вырвал ничью в матче с загребским "Динамо"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" со счетом 3:3. В другом матче между "Аталантой" и "Манчестер Сити" также не было выявлено победителя - 1:1.



Лига чемпионов



4 тур



Голы: Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13, Мораес, 90+3, Тете, 90+8 (пен).



"Динамо": Ливакович, Дилавер, Перич, Теофиль-Катрен, Леовац, Стоянович (Иванушец, 72), Адеми, Дани Ольмо, Моро, Петкович (Кондзёр, 90+1), Оршич (Гьира, 77).



"Шахтер": Пятов, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Додо, Степаненко (Антонио, 90, Алан Патрик (Тете, 95), Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес.



Предупреждения: Дилавер, 34, Моро, 41, Марлос, 73, Адеми, 90+4, Теофиль-Катрен, 90+7.

Удаления: Моро, 74, Марлос, 79.



Лига чемпионов



4 тур



Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7.

Нереализованный пенальти: Жезус, 43.



"Аталанта": Голлини, Толой, Джимшити, Паломино, Кастань (Муриэль, 90+2), Хатебур, Фройлер (Малиновский, 84), де Роон, Гомес, Пашалич, Иличич.



"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Фернандиньо, Менди, Канселу, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду, Марез (Уокер, 87), Стерлинг, Жезус (Агуэро, 73).



Предупреждения: Джимшити, 27, Толой, 39, Иличич, 43, Фернандиньо, 70, Кастань, 79, Менди, 90+2, Бернарду, 90+6.

Удаление: Браво, 81.