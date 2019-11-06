Ал. Миранчук: извинился ли Гильерме? Что извиняться, игровой момент. Бывает и такое (видео)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) поддержал вратаря команды Гильерме, допустившего результативную ошибку в начале встречи.

– Это совершенно разные игры. Разный настрой, турниры. Но, в любом случае, приятнее играть с такими командами.– Да что извиняться, игровой момент. Он сам всё понимает. В футболе бывает и такое. Мы быстро отыгрались, создавали моменты, – цитирует Миранчука корреспондентПётр Газин.