– Насколько труднее играть с «Ювентусом» по сравнению с российскими командами?
– Это совершенно разные игры. Разный настрой, турниры. Но, в любом случае, приятнее играть с такими командами.
– Гильерме извинялся за пропущенный гол?
– Да что извиняться, игровой момент. Он сам всё понимает. В футболе бывает и такое. Мы быстро отыгрались, создавали моменты, – цитирует Миранчука корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Ал. Миранчук: наиграли с "Ювентусом" минимум на ничью. Результат расстраивает (видео)
Ал. Миранчук: извинился ли Гильерме? Что извиняться, игровой момент. Бывает и такое (видео)
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) поддержал вратаря команды Гильерме, допустившего результативную ошибку в начале встречи.
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