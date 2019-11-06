Ал. Миранчук: ни с кем не менялся футболками. Было опустошение, все расстроились (видео)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после поражения в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) заявил, что не думает о переезде в Европу.

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– Я не думаю об этом сейчас. Общался ли с Роналду? Нет.– Пока ничего не сказал. Впереди «Краснодар», есть время подготовиться до следующих игр Лиги чемпионов. Ближе к ним уже и будем обсуждать.– Ни с кем. Какое-то было опустошение. Все расстроились, минуту не дотерпели. Это самое неприятное, что может быть в футболе: когда играем неплохо и пропускаем, – цитирует Миранчука корреспондентПётр Газин.