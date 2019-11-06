– После игр с «Ювентусом» представляете себя в итальянском чемпионате?
– Я не думаю об этом сейчас. Общался ли с Роналду? Нет.
– Что сказал Юрий Палыч, какой настрой на следующие игры?
– Пока ничего не сказал. Впереди «Краснодар», есть время подготовиться до следующих игр Лиги чемпионов. Ближе к ним уже и будем обсуждать.
– С кем поменялись футболками?
– Ни с кем. Какое-то было опустошение. Все расстроились, минуту не дотерпели. Это самое неприятное, что может быть в футболе: когда играем неплохо и пропускаем, – цитирует Миранчука корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Ал. Миранчук: наиграли с "Ювентусом" минимум на ничью. Результат расстраивает (видео)
Ал. Миранчук: ни с кем не менялся футболками. Было опустошение, все расстроились (видео)
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после поражения в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) заявил, что не думает о переезде в Европу.
Фото: Rusfootball.info
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