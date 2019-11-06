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Мещеряков: Гилерме? Это спорт. Сколько он же вытащил?

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов.

"Я думаю, что подсели чуть в конце. Команда хорошая, хорошо играет, и я думаю, что индивидуальное мастерство сыграло свою роль. Не в первый раз говорю, что не в чем упрекнуть команду.

Эта игра лучше, чем в Турине была: у нас и моментов было больше, и тренерский штаб другую тактику выбрал — она была не очень удобна "Ювентусу". Будем работать дальше. Гилерме? Это спорт. Сколько он же вытащил? Поэтому все бывает, но и команда не рассыпалась.

Роналду? Это индивидуальное мастерство, что здесь сделаешь… Нам бы таких игроков. Шучу, неправильно — у нас лучшие игроки. Смотрите, как Жемалетдинов играл, как Леха играл, да как все игроки играли. С такими командами можно играть только отдавая все силы. На поле чуть-чуть не хватило.

По поводу билетов: клуб неоднократно сообщал, что не надо покупать нигде кроме официального сайта клуба. Некоторые говорили, что на официальном сайте покупали? Не может быть такого никогда", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.


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Теги: Мещеряков Гилерме Локомотив Ювентус
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