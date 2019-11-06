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Гвардиола: спросите у любой итальянской команды, каково играть против "Аталанты"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Аталантой" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" доигрывал встречу вдесятером: на 81-й минуте Клаудио Браво за фол последней надежды получил прямую красную карточку и оставил "Сити" в меньшинстве. У "горожан" оставалась еще одна замена, однако других голкиперов на скамейке запасных не оказалось, потому в игру вошел защитник Кайл Уокер.

"Футбол — это эмоции. Если бы мы только забили второй гол в конце первого тайма… После перерыва играли плохо, куда хуже, чем в первом тайме. Но такое порой случается. Однако нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, пропустили, зато Уокер отбил удар Малиновского со штрафного.

В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. Мы хорошо провели один тайм. А после перерыва пришлось несладко, но тому есть объяснения. Спросите у любой итальянской команды, каково играть против "Аталанты", — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027076/


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Теги: Гвардиола Аталанта Лига чемпионов Манчестер Сити
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