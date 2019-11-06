Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" (6:0).
"Мы трудились до конца матча, очень быстро вступали в прессинг, оставаясь без мяча. Это совершенное выступление.
Когда у Родриго есть шанс, он им пользуется. Мы знали о его качествах, но сегодня он сделал все действительно классно. У него есть всего понемногу. Его интеллект, возможно, для меня выделяется чуть больше — он хочет учиться, становиться лучше, он уделяет этому внимание. Он станет физически сильнее со временем, но он умен. Его игра — чистое удовольствие.
Бензема? Его статистика говорит сама за себя. Любой, кто любит футбол, знает, на что способен Карим. Да, сейчас он голами снова привлекает к себе внимание, но он тот игрок, который очень хорошо взаимодействует с партнерами по команде. Его игру сравнивают с тем, что он показывал, когда Криштиану был в "Реале", и с тех пор ничего не изменилось. Бензема просто стал более зрелым человеком, он отец, и это все отражается на его игре.
Что касается травмы Марсело, то я надеюсь, что все не так уж плохо. Он сам подумал об этом, когда сказал, что ему нужна замена. Врачи решат завтра", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.
Зидан — о 6:0 с "Галатасараем": совершенная игра
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