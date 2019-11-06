Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (3:3).
"Шахтер" по окончании основного времени матча уступал со счетом 1:3, развязка произошла уже в компенсированное время: сперва на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 95-й голкипер Андрей Пятов прибежал в штрафную "Динамо" и заработал пенальти, который реализовал Тете. 11-метровый был назначен после просмотра видеоповтора.
"Какие ощущения могли быть? Его же еще надо было забить. Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола.
Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольными. Потому что мы всегда играем на победу, и после удаления игрока "Динамо" могли забить сразу, и довести дело до конца", — цитирует Пятова Football.ua.
"Его же еще надо было забить". Голкипер "Шахтера" — о заработанном им пенальти на 95-й минуте
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