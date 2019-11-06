В среду, 6 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" — "Галатасарай". Встреча группы А прошла в Мадриде и закончилась разгромом гостей со счетом 6:0.
Нападающий мадридцев Карим Бензема отметился дублем в этой игре. Теперь на счету 31-летнего француза 50 мячей в Лиге чемпионов за "Реал". Это позволило ему выйти на 3-е место по голам среди мадридцев в ЛЧ. Ранее эту строчку занимал Альфредо Ди Стефано, который забил 49 мячей в Кубке европейских чемпионов.
Лидером по данному показателю является экс-форвард Криштиану Роналду (105), ныне выступающий за "Ювентус". На втором месте Рауль (66).
Sport24
Бензема вошел в топ-3 бомбардиров "Реала" в ЛЧ. Больше только у Роналду и Рауля
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