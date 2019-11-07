Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В четвертом туре Лиги чемпионов московский "Локомотив" снова проиграл "Ювентусу" с тем же счетом 1:2. Но в параллельной встрече "Байер" победил мадридский "Атлетико". Поэтому "Локомотив" сохраняет шансы на выход из группы.Если это случится, сыграет ставка с коэффициентом 26.00.Аналогично котируется выход в плей-офф турнира "Байера".Шансы "Атлетико" занять первое или второе место в группе оцениваются коэффициентом 1.01."Ювентус" досрочно гарантировал себе выход из группы.После четырех туров положение в группе D следующее: "Ювентус" — 10 очков, "Атлетико" — 7, "Локомотив" — 3, "Байер" — 3. В оставшихся матчах "Локомотив" дома сыграет с "Байером" и на выезде с "Атлетико".