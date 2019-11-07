Почеттино: "Тоттенхэм" сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" (4:0).



"Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.



Ло Чельсо получил травму в сборной, но быстро восстановился и смог проявить себя. Я очень рад, потому что это одаренный футболист с крепким характером. Ему нужно было время, но он смог проявить себя в очень непростых обстоятельствах.



Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать еще три очка, чтобы выйти в плей-офф. "Тоттенхэм" сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов", — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.