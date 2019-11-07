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Быстров предложил устроить "темную" одному из игроков "Локомотива" по итогам матча с "Ювентусом"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру защитника "Локомотива" Джейсона Мурильо в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2).

Бразилец вышел на замену на 81-й минуте.

"Вышел свежий Мурильо, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Семин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. "Темную" [устроить] ему в раздевалке", — цитирует Быстрова "Матч ТВ".


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Теги: Быстров Локомотив Ювентус Лига чемпионов Мурильо
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