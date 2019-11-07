Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру защитника "Локомотива" Джейсона Мурильо в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2).
Бразилец вышел на замену на 81-й минуте.
"Вышел свежий Мурильо, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Семин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. "Темную" [устроить] ему в раздевалке", — цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Быстров предложил устроить "темную" одному из игроков "Локомотива" по итогам матча с "Ювентусом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»